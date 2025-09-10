Le procès en appel du drame des Charmilles à Genève se poursuit. La défense plaide le meurtre par dol éventuel, soulignant l'évolution positive du prévenu depuis les faits survenus en 2019.

Le meurtrier du parking aux Charmilles «n'est pas dangereux»

Le meurtrier du parking aux Charmilles «n'est pas dangereux»

Des fleurs et couronnes en hommage a Christophe, le dimanche 27 janvier 2019 à Genève. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

«Il n'est pas dangereux», a insisté son avocat Robert Assaël. «Il a fait un chemin extraordinaire» d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé.

Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Aucune «intention de tuer»

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement.

Une «mesure ultime» qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui «n'est pas né violent», mais qui a «basculé à l'adolescence», compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. «Il ne faut pas faire l'amalgame» entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune «intention de tuer» dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. «Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing» donné par un des jeunes «qui voulait en découdre», a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur.