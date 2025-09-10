DE
FR

Son avocat en est convaincu
Le meurtrier du parking aux Charmilles «n'est pas dangereux»

Le procès en appel du drame des Charmilles à Genève se poursuit. La défense plaide le meurtre par dol éventuel, soulignant l'évolution positive du prévenu depuis les faits survenus en 2019.
Publié: 14:07 heures
Partager
Écouter
Des fleurs et couronnes en hommage a Christophe, le dimanche 27 janvier 2019 à Genève.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

A lire aussi
Forte émotion des proches au procès du jeune poignardé à mort aux Charmilles
«Violence incompréhensible»
Forte émotion des proches au procès du jeune poignardé à mort aux Charmilles
Procès en appel pour le meurtrier du parking souterrain des Charmilles
Plus de 16 ans de prison
Procès en appel pour le meurtrier du parking souterrain des Charmilles

«Il n'est pas dangereux», a insisté son avocat Robert Assaël. «Il a fait un chemin extraordinaire» d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé. 

Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Aucune «intention de tuer»

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement. 

A lire aussi
L'assassin des Charmilles condamné à plus de 16 ans de prison
Internement et détention
L'assassin des Charmilles condamné à plus de 16 ans de prison
Dix-huit ans de prison requis contre le meurtrier présumé des Charmilles
«Manipulateur et inquiétant»
Dix-huit ans de prison requis contre le meurtrier présumé des Charmilles

Une «mesure ultime» qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui «n'est pas né violent», mais qui a «basculé à l'adolescence», compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. «Il ne faut pas faire l'amalgame» entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune «intention de tuer» dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. «Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing» donné par un des jeunes «qui voulait en découdre», a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus