DE
FR

Mystérieux donateurs
L'association de soutien à Pierre Maudet a violé les règles de transparence

A Genève, l'association soutenant Pierre Maudet est sanctionnée pour violation des règles de transparence électorale. Une amende de 2000 francs et la restitution de plus de 34'000 francs sont exigées suite à des dons reçus sous pseudonyme lors de la campagne 2023.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
L'association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté les normes légales relative à la transparence en matière d'élections. Cette association avait soutenu la campagne qui avait permis à Pierre Maudet de revenir au pouvoir en 2023 (archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, l'association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet a été sanctionnée par la chancellerie d'Etat pour avoir violé les règles de transparence en matière d'élections. Des dons reçus sous pseudonyme sont en cause.

A lire aussi
Procédure ouverte contre l'association de soutien à Pierre Maudet, à Genève
L'enquête commence
Procédure ouverte contre l'association de soutien à Pierre Maudet
Des donateurs fictifs ont soutenu la dernière campagne électorale de Pierre Maudet
Plus de 20'000 francs
De faux donateurs ont financé la dernière campagne de Pierre Maudet

L’association écope d'une amende de 2000 francs. Elle devra aussi restituer 10'000 francs versés à titre de participation aux frais électoraux ainsi que plus de 24'000 francs correspondant aux frais d’affichage avancés par l’Etat, selon un communiqué de la chancellerie diffusé vendredi.

Une procédure administrative avait été ouverte à la suite des révélations de la RTS quant à la possible existence de dons sous pseudonymes acceptés par l’association lors de la campagne électorale pour le Conseil d’Etat en 2023. La RTS avait révélé que parmi les donateurs figuraient des personnalités politiques genevoises depuis longtemps disparues comme James Fazy. Or la loi interdit des dons anonymes ou l'utilisation de pseudonyme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus