A Genève, l'association soutenant Pierre Maudet est sanctionnée pour violation des règles de transparence électorale. Une amende de 2000 francs et la restitution de plus de 34'000 francs sont exigées suite à des dons reçus sous pseudonyme lors de la campagne 2023.

L'association de soutien à Pierre Maudet a violé les règles de transparence

L'association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté les normes légales relative à la transparence en matière d'élections. Cette association avait soutenu la campagne qui avait permis à Pierre Maudet de revenir au pouvoir en 2023 (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

A Genève, l'association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet a été sanctionnée par la chancellerie d'Etat pour avoir violé les règles de transparence en matière d'élections. Des dons reçus sous pseudonyme sont en cause.

L’association écope d'une amende de 2000 francs. Elle devra aussi restituer 10'000 francs versés à titre de participation aux frais électoraux ainsi que plus de 24'000 francs correspondant aux frais d’affichage avancés par l’Etat, selon un communiqué de la chancellerie diffusé vendredi.

Une procédure administrative avait été ouverte à la suite des révélations de la RTS quant à la possible existence de dons sous pseudonymes acceptés par l’association lors de la campagne électorale pour le Conseil d’Etat en 2023. La RTS avait révélé que parmi les donateurs figuraient des personnalités politiques genevoises depuis longtemps disparues comme James Fazy. Or la loi interdit des dons anonymes ou l'utilisation de pseudonyme.