Une altercation fait plusieurs blessés dans un pub genevois

Fléchettes, cigares, billard... et bagarre. En pleine semaine à Genève, une soirée au bar du coin s'est mal terminée.
Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, vers 1h30, une grosse bagarre a éclaté dans le quartier des Eaux-Vives. Plus précisément à l'intérieur du Crossroads pub, à l’angle des rues du 31-Décembre et de Montchoisy.
«Plusieurs blessés» et des fuyards
La police cantonale genevoise indique vendredi que «plusieurs personnes ont été blessées lors de ces faits, dont l’agent de sécurité intervenu pour séparer les protagonistes». Avant l'arrivée des forces de l'ordre, certains participants à l'altercation ont pris leurs jambes à leur cou.
C'est pourquoi la police judiciaire, qui mène l'enquête, lance un appel à témoins. Toute personne présente lors des faits est appelée à prendre contact avec les services de police au 022 427 72 40.