La police cherche des témoins… et des fuyards
Une altercation fait plusieurs blessés dans un pub genevois

Nuit mouvementée, ce jeudi au Crossroads pub, un bar du quartier des Eaux-Vives à Genève. Vers 1h30 du matin, une altercation a fait «plusieurs blessés» dans l'établissement public. La police recherche des témoins… et des participants ayant pris la fuite.
Publié: 11:55 heures
Au Crossroads pub cette semaine, la fête s'est transformée en grosse bagarre avec blessés. La police cherche des témoins.
Photo: Capture d'écran / Google Maps
Léo MichoudJournaliste Blick

Fléchettes, cigares, billard... et bagarre. En pleine semaine à Genève, une soirée au bar du coin s'est mal terminée. 

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre, vers 1h30, une grosse bagarre a éclaté dans le quartier des Eaux-Vives. Plus précisément à l'intérieur du Crossroads pub, à l’angle des rues du 31-Décembre et de Montchoisy.

«Plusieurs blessés» et des fuyards

La police cantonale genevoise indique vendredi que «plusieurs personnes ont été blessées lors de ces faits, dont l’agent de sécurité intervenu pour séparer les protagonistes». Avant l'arrivée des forces de l'ordre, certains participants à l'altercation ont pris leurs jambes à leur cou. 

C'est pourquoi la police judiciaire, qui mène l'enquête, lance un appel à témoins. Toute personne présente lors des faits est appelée à prendre contact avec les services de police au 022 427 72 40.

