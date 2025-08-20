DE
A la Migros de la gare de Genève
L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette a été condamné

Un ex-employé de la Migros de la gare Cornavin a été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir filmé en cachette ses collègues femmes dans les vestiaires, entre 2019 et 2021. Au total, 37 victimes avaient porté plainte.
Un ex-employé de la Migros de la gare Cornavin écope d’une peine d’un an avec sursis pour avoir secrètement filmé ses collègues.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal de police de Genève a condamné mercredi à un an de prison l'ex-employé de la Migros de la gare Cornavin qui avait placé une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes. Sa peine sera suspendue au profit d'une thérapie.

Le tribunal a jugé que l'homme, aujourd'hui âgé de 30 ans, est coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il a retenu qu'il a agi de façon répétitive et systématique entre 2019 et le 31 mai 2021 pour obtenir un très grand volume d'images relevant de l'intimité de ses collègues dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles.

Au total, 37 jeunes femmes, qui travaillaient toutes dans le magasin pour financer leurs études, ont porté plainte. Pour le Tribunal de police, les récits des troubles qu'elles ont développés à la suite de la découverte fortuite de la caméra par une collègue sont crédibles. Il a donc attribué une indemnité de 1000 francs à 19 d'entre elles et de 2000 francs aux trois plaignantes les plus sérieusement affectées.

