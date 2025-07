L'utilisation des crèches et structures parascolaires a augmenté en Suisse, passant de 34% à 39% entre 2020 et 2023. La Suisse romande se démarque avec 55% des ménages y recourant, contre 41% en Suisse alémanique et 37% au Tessin.

55% des ménages romands plébiscitent des gardes extrafamiliales pour leur enfant.

ATS Agence télégraphique suisse

La part des enfants accueillis dans une crèche ou une structure parascolaire a augmenté de 5% en Suisse entre 2020 et 2023, passant de 34 à 39%, indique mardi l'OFS. En Suisse romande, plus de la moitié (55%) des ménages avec des enfants de moins de 13 ans recourent à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire, contre 41% en Suisse alémanique et 37% au Tessin.

Les familles de jour sont également plus répandues en Suisse romande. La part des ménages faisant appel à cette forme d’accueil extrafamilial y était environ deux fois plus élevée qu’en Suisse alémanique et en Suisse italienne en 2023, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Placement en famille de jour stable

Les familles de jour sont aussi plus répandues en Suisse romande. La part des ménages faisant appel à cette forme d’accueil extrafamilial y est environ deux fois plus élevée qu’en Suisse alémanique et en Suisse italienne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au total, deux tiers (66%) des enfants de moins de 13 ans sont pris en charge en Suisse par au moins une forme de garde extrafamiliale. Quatre enfants sur dix fréquentent une crèche ou une structure d’accueil parascolaire et 6% une famille de jour. Si la part des enfants accueillis dans une crèche ou une structure parascolaire a augmenté, celle de ceux confiés à une famille de jour n’a pas changé de manière notable.

Grands-parents toujours très sollicités

Les grands-parents continuent à contribuer grandement à la garde de leurs petits-enfants. Ils y consacrent en tout environ 157 millions d’heures par an.

Parmi les familles dont les enfants sont confiés aux grands-parents pendant une semaine ordinaire, 44% bénéficient de l’aide des grands-parents maternels. Dans 28% des cas, les enfants sont gardés par les grands-parents paternels. Dans 29% des cas, ce sont à la fois les grands-parents maternels et les grands-parents paternels qui s’en occupent.