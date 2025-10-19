DE
Enquête en cours
Une femme décède après être tombée d'un tracteur à Farvagny

Samedi matin, une femme de 62 ans est tombée d'un tracteur agricole à Farvagny-le-Grand (FR). Grièvement blessée, elle a succombé à ses blessures.
Le chemin de la Côté a été fermé à la circulation lors de l'intervention. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

Une femme est décédée samedi après être tombée du tracteur dont elle était la passagère, à Farvagny-le-Grand (FR). Une enquête a été ouverte, indique la police fribourgeoise dimanche dans un communiqué.

Il n'y avait pas de cabine sur le tracteur agricole, que conduisait un homme de 60 ans. Pour une raison qui fait l'objet d'une enquête de la Police cantonale fribourgeoise, la passagère de 62 ans est soudainement tombée du tracteur et s'est écrasée lourdement au sol.

Malgré les soins médicaux prodigués sur place par les ambulanciers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la victime a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.

