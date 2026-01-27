ATS Agence télégraphique suisse
Une pollution dans le ruisseau de L'Hôpital est survenue vendredi à Domdidier (FR). L’écosystème a été touché, mais aucune mort de poissons n’est apparue pour l'heure.
Malgré les investigations, l’origine de la pollution n’a pas encore pu être déterminée, a indiqué mardi la police cantonale. Sur place, les agents ont constaté la présence d'une légère couche huileuse en surface du ruisseau. Les pompiers se sont affairés à contenir et à traiter la pollution par l’installation de barrages.
