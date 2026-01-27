DE
FR

Aucun décès de poisson
Une pollution dans un ruisseau affecte l'écosystème à Domdidier (FR)

Une pollution a été constatée dans le ruisseau de L’Hôpital à Domdidier (FR). Si l'écosystème a été touché, aucune mort de poisson n'a été recensée pour l'heure.
Publié: 13:02 heures
1/2
Une pollution était déjà survenue en septembre 2025.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une pollution dans le ruisseau de L'Hôpital est survenue vendredi à Domdidier (FR). L’écosystème a été touché, mais aucune mort de poissons n’est apparue pour l'heure.

Malgré les investigations, l’origine de la pollution n’a pas encore pu être déterminée, a indiqué mardi la police cantonale. Sur place, les agents ont constaté la présence d'une légère couche huileuse en surface du ruisseau. Les pompiers se sont affairés à contenir et à traiter la pollution par l’installation de barrages.

