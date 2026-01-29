Fribourg inaugure «Le 7», un local sportif accessible 24h/24

Fribourg inaugure le 11 février «Le 7», un local sportif automatisé près de la patinoire. Accessible via une application mobile, il offre 135 m2 pour un usage autonome jour et nuit.

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Fribourg inaugurera le 11 février un local sportif aménagé près de la patinoire communale, sis chemin de Saint-Léonard 7. Baptisé «Le 7», son exploitation est entièrement automatisée et son accès se fait exclusivement via une application mobile.

Cette dernière permet une «utilisation autonome à toute heure du jour et de la nuit», ont indiqué jeudi les autorités communales. Le projet pilote s’inscrit dans la volonté de la Ville de développer des infrastructures sportives «plus flexibles et accessibles», précise le communiqué.

Le local sera mis à disposition à la location pour les clubs de la ville, la population, les associations et les prestataires privés agissant dans l’intérêt public. Disposant de 135 mètres carrés, il a été conçu comme un espace polyvalent. Le 11 février constituera une journée portes ouvertes.