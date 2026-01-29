DE
FR

Un centre connecté
Fribourg inaugure «Le 7», un local sportif accessible 24h/24

Fribourg inaugure le 11 février «Le 7», un local sportif automatisé près de la patinoire. Accessible via une application mobile, il offre 135 m2 pour un usage autonome jour et nuit.
Publié: il y a 35 minutes
«Le 7», un local sportif près de la patinoire, va être inauguré le 11 février à Fribourg.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Fribourg inaugurera le 11 février un local sportif aménagé près de la patinoire communale, sis chemin de Saint-Léonard 7. Baptisé «Le 7», son exploitation est entièrement automatisée et son accès se fait exclusivement via une application mobile.

Cette dernière permet une «utilisation autonome à toute heure du jour et de la nuit», ont indiqué jeudi les autorités communales. Le projet pilote s’inscrit dans la volonté de la Ville de développer des infrastructures sportives «plus flexibles et accessibles», précise le communiqué.

Le local sera mis à disposition à la location pour les clubs de la ville, la population, les associations et les prestataires privés agissant dans l’intérêt public. Disposant de 135 mètres carrés, il a été conçu comme un espace polyvalent. Le 11 février constituera une journée portes ouvertes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus