Un préjudice de 3 millions
Fraude à la Caisse vaudoise de chômage: ouverture d'un procès hors normes

Un procès majeur s'ouvre lundi à Lausanne concernant une fraude de 3 millions de francs à la Caisse cantonale vaudoise de chômage. Six accusés, dont des patrons du bâtiment et un ex-syndicaliste, sont impliqués dans cette affaire.
Publié: il y a 12 minutes
Des patrons actifs dans la construction et un ex-syndicaliste figurent parmi les accusés.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un procès hors normes s'ouvre lundi à Lausanne: celui de la fraude à la Caisse cantonale vaudoise de chômage (CCh). Les six principaux protagonistes de cette affaire tentaculaire, des patrons actifs dans la construction et un ex-syndicaliste, figurent parmi les accusés.

Entre 2013 et 2016, la CCh aurait été abusée pour environ trois millions de francs dans le versement d'indemnités en cas d'insolvabilité (ICI), lesquelles couvrent des arriérés de salaires lorsqu'une entreprise fait faillite.

L'arnaque suivait presque toujours le même schéma. A savoir: des entrepreneurs du bâtiment enchaînaient volontairement les faillites, ce qui permettait à leurs collaborateurs ainsi qu'à des connaissances jouant le rôle d'employés fictifs de prétendre aux indemnités. Leurs demandes étaient envoyées au syndicat Unia à Lausanne, où travaillait un complice, lequel transmettait ensuite les dossiers à la caisse de chômage.

Procès fleuve

Une vingtaine de chefs d'entreprise, quasiment tous originaires du Kosovo, et quelque 300 employés auraient ainsi abusé du système. Lancée en 2016, l'enquête a déjà abouti sur plusieurs condamnations, souvent par des procédures simplifiées.

C'est désormais le procès principal qui s'ouvre lundi à Lausanne. Quatre patrons, une personne ayant servi d'homme de paille et l'ex-collaborateur d'Unia figurent parmi les accusés. Un deuxième syndicaliste est aussi mentionné sur l'acte d'accusation, mais son décès en cours d'enquête a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui.

Preuve d'un procès exceptionnel, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prévu 15 jours pour démêler cette affaire. Les deux actes d'accusation, longs de 144 et 25 pages, donnent aussi la mesure de l'enquête du Ministère public.

