Le festival Le Chant du Gros a réuni 43'000 personnes en trois jours au Noirmont (JU). Malgré une baisse d’affluence jeudi, le succès était au rendez-vous avec des artistes comme Matt Pokora et Superbus.

Le Chant du Gros a attiré la foule au Noirmont

Le Chant du Gros a attiré la foule au Noirmont

ATS Agence télégraphique suisse

Le Chant du Gros s'est achevé samedi en fin de soirée au Noirmont (JU). Au total des trois soirs, environ 43'000 personnes ont assisté au festival, qui accueillait des artistes comme Julien Doré, Bigflo & Oli, Hélène Ségara, Michel Fugain, Helena, Superbus ou encore Matt Pokora.

La foule s'est pressée aux abords de la grande scène du festival – la «sainte scène» – pour écouter les nombreux tubes de Matt Pokora samedi soir, a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS. Peu avant, le groupe Superbus avait délivré une prestation énergique devant un public en délire, notamment sur ses titres emblématiques «Butterfly» et «Lola», 24 ans après sa première participation au festival jurassien.

Avec 43'000 festivaliers, la fréquentation est en légère baisse. L'an dernier, le Chant du Gros avait réuni plus de 45'000 personnes. Dans un communiqué, les organisateurs expliquent ce recul par la soirée de jeudi, qui a attiré moins de monde que d'habitude. Vendredi et samedi ont en revanche attiré beaucoup de monde, sous une météo très favorable. Le samedi, le festival affichait d'ailleurs guichets fermés, avec environ 45'000 personnes. Les bénévoles, quant à eux, étaient plus de 1700 au total.

Sur quatre jours en 2027

L'abandon des «Louis», monnaie propre au festival utilisée pendant plus de 30 ans et remplacée cette année par un système «no cash», s'est bien déroulé. Le nouveau système suscitait quelques interrogations, notamment dans les bars et les stands de bénévoles, mais aucun problème majeur n'a été constaté.

La vaisselle réutilisable, mise en place il y a plusieurs années sur le site du festival, est également source de satisfaction. Environ 90% des gobelets ont été ramenés dans les poubelles prévues à cet effet. Pas moins de 50'000 gobelets réutilisables étaient en service chaque soir.

Pour ses 35 ans, le Chant du Gros se tiendra sur quatre jours l'année prochaine, soit du mercredi 8 au samedi 11 septembre 2027, indique le communiqué. Il devrait à nouveau se tenir sur trois soirs dès l'année suivante, ont précisé les organisateurs à Keystone-ATS.