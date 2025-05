Le festival du Chant du Gros au Noirmont (JU) a dévoilé sa programmation pour sa 33e édition. Avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Axelle Red en tête d'affiche, l'événement met l'accent sur les artistes francophones.

La 33e édition se déroulera du 11 au 13 septembre. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Chant du Gros a dévoilé lundi la programmation de sa 33e édition qui se déroulera du 11 au 13 septembre. La manifestation du Noirmont (JU) fait la part belle aux artistes francophones avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac ou Axelle Red. La billeterie sera ouverte mercredi.

C'est l'artiste de folk et rock Eagle-Eye Cherry qui va ouvrir les feux jeudi à 18h15 sur la scène principale. Il sera suivi du rappeur marseillais Soprano et de Louis Bertignac. La soirée de vendredi continuera sur sa lancée francophone avec Axelle Red et le groupe de rock français Kyo.

Quant à la soirée de samedi, elle verra notamment se succéder sur la scène principale les Gipsy Kings, Caravan Palace et Jean-Louis Aubert. Le chanteur et compositeur Valaisan Nuit Incolore se produira sur une autre scène.

Le festival doit son nom à un paysan aujourd'hui décédé. Surnommé «Le Gros Louis», cette figue du Noirmont avait accepté de mettre, en 1992, un champ à disposition d'un groupe de copains qui voulaient lancer un festival. La première édition avait attiré 200 personnes contre 45'000 l'an dernier.