Gilles Marchand est le nouveau président du FIFAD

Gilles Marchand est le nouveau président du Festival international du film alpin des Diablerets. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien directeur général de la SSR, Gilles Marchand, est le nouveau président du Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD). Elu vendredi par l'assemblée générale, il succède à l'ancien conseiller aux Etats Olivier Français, en place depuis 2014. La prochaine édition se tiendra du 2 au 9 août 2025.

Olivier Français a décidé d'arrêter sa présidence après dix années d'un «engagement fidèle et impliqué», a indiqué le festival dans un communiqué. «Il a relancé financièrement le FIFAD afin de lui assurer un avenir durable. Il a su s'entourer de partenaires fidèles et d'un comité engagé et enthousiaste», saluent ses responsables.

56 ans de Festival

Ancien directeur général de la SSR, Gilles Marchand est actuellement directeur de l'"Initiative Média & Philanthropie» à l'Université de Genève. Il collabore aussi avec l'UER-EBU, une organisation internationale professionnelle, active dans le domaine des médias audiovisuels publics. Il est également membre du conseil d'administration du Locarno Film Festival.

Le FIFAD existe depuis 56 ans et réunit environ 15'000 spectateurs, de nombreux amateurs et professionnels, alpinistes et himalayistes. Il se tient traditionnellement au début du mois d'août aux Diablerets.