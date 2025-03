Une personne utilise le système de paiement Twint à la caisse d'un supermarché. Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

C'est un changement notable en ce début d'année 2025, puisque le smartphone n'atteignait que 8% en 2022. Le paiement mobile connaît son plus grand engouement au Tessin, où près d'un quart de la population utilise de préférence son smartphone pour faire ses achats en magasin (contre 20% l'an dernier). En Suisse alémanique par contre, le cash (26%) garde une belle longueur d'avance sur le smartphone (12%).

Outre l'aspect régionale, l'utilisation de l'argent liquide varie fortement selon l'âge. Les personnes de 60 ans et plus y restent les plus attachées (25%), tandis que la tranche d'âge des 30 à 39 ans est celle qui s'en sert le moins (11%). Etonnamment, l'enquête constate que les moins de 50 ans sont près de 40% à privilégier les achats par smartphone, contre seulement 18% pour les plus de 50 ans.

Conséquence de la pandémie sur la carte de crédit

Alors qu'en 2014 seulement 48% des personnes se servaient de leur carte de crédit au moins une fois par semaine pour leur paiement, ce chiffre atteint désormais 60% en 2025. La pandémie de coronavirus a indéniablement influencé nos habitudes: en janvier 2020, 30% de la population suisse considérait cette méthode comme dangereuse, un taux qui a chuté à 18% en 2025.

Au niveau des genres, les hommes ont recours à leur carte de crédit plus fréquemment que les femmes: 21% contre 16% l'utilisent quotidiennement, et 43% contre 36% au moins une fois par semaine. Si l'on se penche sur les régions linguistiques, les Tessinois sont de loin ceux qui utilisent le plus leur carte de crédit, avec 26% d'utilisateurs quotidiens, contre 21% en Suisse alémanique et seulement 17% en Romandie. Pour cette enquête, bonus.ch a récolté des données auprès de plus de 2'200 personnes.