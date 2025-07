Les différentes plages genevoises ont pu rouvrir. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le canton de Genève, la baignade est à nouveau autorisée à La Plaine, au Vengeron et à Pregny-Chambésy. Les résultats des analyses des eaux effectuées mardi sont dans les normes, ont annoncé mercredi les autorités.

La plage de La Plaine a été fermée mercredi dernier. Les prélèvements de routine réalisés la veille dans le Rhône par l'office cantonal de l'eau avaient révélé des dépassements des seuils autorisés pour les cyanobactéries, ont rappelé les Départements du territoire et celui de la santé et des mobilités. La concentration est désormais conforme au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.

Enquête en cours

Les plages lacustres du Vengeron et de Pregny-Chambésy ont, elles, été fermées vendredi. En cause: l'obstruction d'un collecteur par du béton qui a causé un débordement d'eaux usées dans le Vengeron puis dans le lac. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les responsabilités de cet incident. La concentration de bactéries fécales est, là aussi, conforme au seuil de la Confédération pour les eaux de baignade.

Le canton précise que les sites de baignade en eaux vives sont désormais tous accessibles, sans restriction. Il rappelle qu'il est préférable d'attendre 48 heures avant de se baigner après un orage ou de fortes pluies qui peuvent provoquer des déversements d'eaux usées. Par ailleurs, ces événements météorologiques brassent le fond du lac, qui contient naturellement des bactéries.