Enquête de police close Une batterie au lithium en cause dans l'incendie spectaculaire d'un hangar romand

Le hangar d’un centre de recyclage à Reconvilier (BE) avait disparu dans les flammes en décembre. La police a enquêté et partage ses conclusions ce jeudi. Le broyage d'une batterie au lithium a lancé le feu et causé environ deux millions et demi de dommages matériels.