La fumée déclenche une alerte à la population Le hangar d’un centre de recyclage rasé par les flammes à Reconvilier

Le hangar d’un centre de recyclage a complètement brûlé, ce mardi matin à Reconvilier (BE). Personne n’a été blessé, mais l'incendie a entraîné un important dégagement de fumée. La police bernoise enquête pour évaluer la cause et le montant des dégâts.