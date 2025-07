Face à trois initiatives sur les primes maladie et la fiscalité, Neuchâtel envisage des réformes pour renforcer le pouvoir d'achat. Le gouvernement propose des mesures sociales et fiscales, représentant un défi financier de 61,8 millions de francs.

Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances, a déclaré que le coût des trois initiatives mettrait en péril le financement des prestations à la population. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

En réponse à trois initiatives portant sur les primes maladie et la fiscalité, le Conseil d’État neuchâtelois propose un paquet de mesures en faveur du pouvoir d’achat. Il veut notamment baisser les impôts de la classe moyenne et augmenter les subsides maladie. Les trois initiatives et les sept projets de lois liés à ces thématiques pourraient avoir un coût d'environ 110 millions de francs. Cela «mettrait en péril le financement des prestations à la population», a déclaré mercredi Crystel Graf, conseillère d'Etat en charge des finances.

Le Conseil d'Etat y a opposé plusieurs contre-projets. Le but est d'offrir «une réponse équilibrée en proposant conjointement des mesures sociales et fiscales pour améliorer le pouvoir d'achat des Neuchâtelois et garantir des finances publiques saines», a ajouté Crystel Graf.

Ces mesures représentent «un défi financier conséquent pour les collectivités publiques de 61,8 millions de francs», a indiqué le canton. Elles devraient toutefois améliorer l'attractivité et soutenir les ménages les plus fragiles.