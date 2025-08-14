Depuis Yverdon, les trains n'arrivent plus à Neuchâtel, ce jeudi 14 août au matin. Les pendulaires sont invités à prendre un bus.
Photo: Keystone
Léo MichoudJournaliste Blick
Les pendulaires embêtés par la culture de vin au bord du lac de Neuchâtel, ce jeudi matin 14 août. Le trafic ferroviaire sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel est interrompu entre Grandson et Gorgier-St-Aubin.
Des retards et des suppressions sont à prévoir sur ce tronçon dont découle une bonne partie du trafic romand. Un dérangement à la ligne de contact en est la cause. La faute à un filet de vigne venu se poser sur les lignes électriques. La restriction dure au moins jusqu'à 9h30, estiment les CFF.
Les lignes IC5, IR, IR57 et R13 sont concernées. Les voyageurs entre Yverdon-les-Bains et Gorgier-St-Aubin sont invités à emprunter les bus de la ligne 630.
