Elu à l'unanimité
Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise

Kevin Grangier prend la tête de l'Alliance vaudoise (PLR-UDC-Le Centre), élu à l'unanimité. L'objectif est de préparer les élections communales de 2026 et cantonales/fédérales de 2027.
Publié: il y a 16 minutes
Kevin Grangier a été élu à l'unanimité à la tête de l’Alliance vaudoise.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Grangier reprend la présidence de l’Alliance vaudoise (PLR-UDC-Le Centre). Les présidents de parti et les conseillers d’Etat membres des trois formations politiques l'ont élu à l'unanimité lundi lors d'une séance de comité. Objectif: «se mettre en ordre de bataille pour les élections communales de 2026 ainsi que cantonales et fédérales de 2027».

En vue des élections communales, les membres de l’Alliance vaudoise ont tous confirmé leur souhait d’encourager des apparentements de listes et des stratégies communes entre les trois partis. Le nouveau président accompagnera proactivement cette démarche, écrit l'Alliance vaudoise mercredi dans son communiqué.

Entrée en fonction immédiate

Kevin Grangier entre directement en fonction. L'ancien président de l'UDC Vaud reprend la fonction des mains de son prédécesseur, le PLR Marc-Olivier Buffat, qui dirigeait l'Alliance depuis 2022. Pour mémoire, l'Alliance vaudoise était sortie victorieuse des élections cantonales de 2022. La droite avait pu reprendre la majorité au gouvernement vaudois grâce à l'élection des conseillers d'Etat Christelle Luisier, Isabelle Moret, Frédéric Borloz (tous PLR) et Valérie Dittli (Centre).

La coalition avait connu un second succès électoral lors de l’élection de Pascal Broulis au Conseil des Etats en 2023, rappelle le communiqué. Pour celle au National, seuls le PLR et l'UDC s'étaient apparentés, le Centre ayant préféré s'unir avec le Parti évangélique et Les Libres.

