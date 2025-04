À Lausanne, les vélos électriques représentent désormais plus de 50% des deux-roues, dépassant les vélos classiques. La ville a enregistré une hausse de 15,3% du trafic cycliste entre 2021 et 2023, avec des mesures incitatives pour promouvoir la mobilité douce.

Des visiteurs observent un vélo électrique lors du Salon du Vélo et de la mobilité le 25 juillet 2020 à Lausanne. Photo: KEYSTONE

La mobilité douce poursuit son chemin en ville de Lausanne et passe par une mue de la mobilité cycliste. Dans les rues de la capitale vaudoise, les vélos électriques ont franchi la barre des 50% et supplantent désormais les vélos classiques.

«Si, ces dernières années, nous avions régulièrement entre 25 et 33% de vélos électriques lors de nos différents comptages, la barre des 50% a maintenant été franchie», indique à Keystone-ATS Florence Germond, municipale en charge de la mobilité, se référant à une récente étude de l'Université de Lausanne

A cette proportion s'ajoute une part de 10% de vélos-cargos, comprenant les vélos familiaux permettant de transporter deux enfants à l'arrière. Dans les études précédentes, ceux-ci ne représentaient que quelques points de pourcentage. «Il reste donc actuellement environ 40% de vélos mécaniques», conclut la municipale.

15% de trafic cycliste en plus

Si la part du vélo traditionnel régresse face à celle du vélo à assistance électrique, les deux-roues progressent globalement dans les rues lausannoises. Selon les données des récents observatoires de la mobilité, la capitale vaudoise a enregistré une hausse de 15,3% du trafic cycliste journalier en cinq lieux «clefs» de la ville entre 2021 et 2023, à savoir le Grand-Pont, les ponts Chauderon et Bessières, la rue de Genève et l'avenue du Chablais.

Quant à la part modale du vélo par rapport aux autres types de mobilité, elle est passée de 1,7% en 2015 à 4,3% en 2021. Il faudra cependant attendre 2027 pour obtenir un chiffre actualisé.

Plusieurs facteurs, notamment technologiques et politiques, expliquent cette courbe ascendante. «Les évolutions dans l'offre avec l'arrivée du vélo électrique ont permis d'élargir l'usage du vélo à Lausanne», remarque Florence Germond. «En parallèle, il y a la volonté municipale d'inciter les mobilités actives, plus respectueuses de l'environnement et meilleures pour la santé, dont la pratique du vélo», ajoute-t-elle.

Deux fois plus d'aménagements cyclables

Dans cette optique, plusieurs mesures favorisant les cyclistes ont été prises, comme les aménagements cyclables (bandes, pistes, contresens autorisés) qui ont doublé entre 2010 et 2024, passant de 65,3 à 131,3 kilomètres. «Ainsi, nous sécurisons et facilitons la pratique du vélo pour inciter encore plus de gens», souligne Florence Germond. En outre, pas moins de 105 panneaux autorisant de tourner à droite au feu rouge ont été installés entre 2021 et 2024. Ces efforts sont reconnus au niveau national. Les mesures de promotion du vélo, initiées pendant la pandémie de Covid-19, ont valu au chef-lieu vaudois le «Prix Vélo Infrastructure» 2024, décerné par l'association Pro Velo.

Nouvelles subventions

La ville poursuit ses mesures incitatives. Dans une volonté de démocratiser la mobilité cycliste, elle a décidé, dès le 1er janvier 2024, d'élargir aux vélos à assistance électrique allant jusqu'à 45 km/h la possibilité de bénéficier d'une subvention et de ne pas se limiter à ceux dont l'assistance va jusqu'à 25km/h.

Depuis novembre dernier, elle offre également un bon de 300 francs, destiné à l'achat d'un vélo, aux jeunes de 14 ans. Quelque 60 subventions ont été versées jusqu'à présent.Les chiffres du vélo devraient continuer à la hausse ces prochaines années. Lausanne vise une part modale du vélo de 15% en 2030.

La Suisse romande affiche toutefois un certain retard en la matière par rapport à la Suisse alémanique: en 2021, la part modale du vélo était de 21% à Bâle, 19% à Berne, 16% à Winterthour et 11% à Zurich, indiquent des chiffres tirés d'une analyse comparative en matière de mobilité dans six villes alémaniques. Cette même année, la part modale du vélo était de 22% à Copenhague, selon des chiffres officiels et de 32% à Amsterdam en 2018, selon une étude du cabinet Deloitte.