L'Etat de Fribourg soutient plusieurs projets culturels collaboratifs à hauteur de 100'500 francs. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Service de la culture de l’Etat de Fribourg soutiendra onze projets culturels collaboratifs pour un montant total de 100'500 francs. Cette mesure vise à renforcer les échanges et la collaboration entre professionnels et amateurs dans les milieux culturels.

Suite à l’appel à projet lancé en janvier 2025, 33 esquisses de projets ont été transmises au Service de la culture. Après une première sélection par un jury d'experts, treize porteurs de projets ont été invités à déposer une requête complète. A l’issue du deuxième tour, le jury a retenu 11 projets, a indiqué l'Etat de Fribourg mercredi.

Ces projets concernent la musique, les arts de la scène, la littérature, le cinéma, le patrimoine ainsi que le domaine du numérique. Un projet interdisciplinaire est également primé. Ils se dérouleront entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026. Lancés en 2023, ce programme de soutien est mis en place par le Service de la culture de l'Etat de Fribourg en partenariat avec la Loterie Romande.