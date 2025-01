Découvrez la programmation du Cully Jazz Festival

Le Cully Jazz Festival a dévoilé le programme de son édition 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Cully Jazz Festival a dévoilé mardi le programme des 34 concerts payants de sa 42e édition. Parmi les têtes d'affiche, Chucho Valdés, John Scofield, Stacey Kent, Ibrahim Maalouf ou encore Youssou N'Dour et Tigran Hamasyan feront résonner leurs notes dans le bourg des bords du Léman du 4 au 12 avril.

«La programmation qui navigue beaucoup sur l'extérieur du continent européen propose un panorama très diversifié de musiques de qualité», a déclaré Jean-Yves Cavin, codirecteur du festival, devant la presse à Lausanne. «Quelques noms brillent très fort», au firmament de cette édition, dont celui du pianiste cubain Chucho Valdés qui ouvrira les feux en compagnie de son Royal Quartet.

Le responsable s'est également réjoui de la venue du mythique musicien sénégalais Youssou N’Dour & Le Super Etoile de Dakar. Autre artiste ultrapopulaire, le trompettiste Ibrahim Maalouf présentera lui son récent projet «Trumpets of Michel-Ange», une aventure musicale alliant folklore et modernité.

Large répertoire

Parmi les autres artistes se produisant sur la grande scène du Chapiteau, le trio de John Scofield naviguera à travers un large répertoire incluant des compositions originales, des classiques de rock et de blues ainsi que des standards de jazz. La chanteuse de jazz Stacey Kent proposera de son côté un projet regroupant une collection éclectique de duos voix-piano.

Jacob Banks sera de retour au festival pour offrir une «musique poignante d’authenticité». Ben L’Oncle Soul reviendra avec les morceaux de son album tout fraîchement sorti.

Parmi ses coups de coeur, Jean-Yves Cavin a cité le projet des quatre claviéristes de PianoForte: Baptiste Trotignon, Bojan Z, Eric Legnini, Pierre de Bethmann, qui viennent de sortir un album, «empli de bonne humeur», décrit le codirecteur. A découvrir également, la rappeuse américaine Sorvina, une «formidable artiste» qui vit à Berlin.

Au chapitre «ascenseur émotionnel», Jean-Yves Cavin pointe le pianiste Tigran Hamasyan qui présentera sa nouvelle œuvre «The Bird of a Thousand Voices». Entre jazz improvisé, métal et folklore arménien, il propose un «concept plutôt amusant», comprenant un show et un jeu vidéo en ligne, raconte-t-il.

De la Calabre à New York

Au Temple, les organisateurs saluent la venue de Davide Ambroglio qui interprétera des chants rituels calabrais, à la fois respectueux de la tradition et imprégnés de modernité. L'auteure-interprète instrumentiste et «superbe artiste» Fiona Daniel y fera son retour, dévoilant son album «Transitions» en primeur.

A ne surtout pas manquer, selon les programmateurs, la venue de la pianiste lausannoise Sylvie Courvoisier qui fait à New York une carrière internationale «comme peu l'ont fait». Elle sera en duo & Mary Halvorson. Autre belle complicité à découvrir, celle de Ballaké Sissoko et Piers Faccini. Le Temple résonnera également de la voix de l’impressionnant guitariste et chanteur de blues Eric Bibb.

Groupes cultes

Enfin, la scène du Next Step, tournée vers la découverte de nouveaux talents et jeunes musiciens innovants, accueillera entre autres le rappeur bruxellois Peet et la poétesse, autrice et activiste Aja Monnet.

La formation emblématique, The Blackbyrds y célébrera ses 50 ans avec ses membres fondateurs Keith Killgo et Joe Hall. Autre groupe culte attendu, Kyoto Jazz Massive qui avait marqué la scène acid jazz des années 2000 et qui s'est reformé en 2022.

Concernant la relève romande, le Cully Jazz Festival accueillera entre autres la contrebassiste et chanteuse lausannoise Louise Knobile, la chanteuse et bugliste Justine Tornay ou encore the Big Tusk, un quartet proposant un univers oscillant entre jazz et musique électronique.

Affiche de Maya Rochat

La manifestation propose également des concerts gratuits dans une quinzaine de caveaux et de scènes éphémères. Le programme sera dévoilé le 13 février prochain.

A noter encore que l'affiche 2025 du Cully Jazz a été réalisée par les graphistes Carnal Verona à partir d’une image de fleur de l’artiste Maya Rochat, récemment installée à Cully. Son travail sera exposé durant le Festvial à la galerie Davel 14.