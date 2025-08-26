DE
FR

Dommages importants
Des veaux périssent dans l’incendie d’un rural fribourgeois

Un incendie a ravagé une ferme à Menziswil, dans la commune de Guin (FR), mardi. Une quinzaine de veaux ont péri, mais l'habitation a été préservée. Les pompiers sont intervenus en nombre pour maîtriser le sinistre.
Publié: il y a 46 minutes
Une quinzaine de veaux sont morts dans l'incendie d'un rural à Guin (FR).
Photo: Police cantonale fribourgeoise
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une quinzaine de veaux ont péri dans l’incendie d'une ferme survenu mardi à Menziswil, dans la commune de Guin (FR). L’habitation a pu être préservée, mais le rural est détruit. Les dommages sont importants. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le sinistre a nécessité l'intervention des pompiers, d'une ambulance et de la Police cantonale fribourgeoise, a indiqué cette dernière dans un communiqué. Sur place, il a été constaté que le rural de la ferme était la proie des flammes. Une partie des bêtes avait pu être évacuée par les exploitants.

En tout, plus d’une quarantaine de pompiers ont été engagés, avec des moyens conséquents. Pour l’heure, aucune pollution n'a été constatée en lien avec l'incendie. Les dommages n’ont pas encore été estimés. Selon les premiers éléments d’enquête, la cause du sinistre proviendrait de la fermentation du fourrage.

