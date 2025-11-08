Philippe Marle célèbre la nature au Naturéum de Lausanne

Le Naturéum de Lausanne accueille une nouvelle exposition dédiée au dessin naturaliste. Intitulée «Natura picta», elle met en lumière le travail minutieux de Philippe Marle jusqu’au 19 avril 2026.

Le public est invité a (re)découvrir la nature au Jardin botanique de Lausanne. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les dessins naturalistes s'invitent au Naturéum (Muséum cantonal des sciences naturelles) à Lausanne. Jusqu'au 19 avril 2026, à travers l'exposition «Natura picta», le public peut venir (re)découvrir la nature au Jardin botanique grâce au regard sensible et précis du dessinateur Philippe Marle.

L'exposition met à l'honneur le dessin naturaliste, pratique à la croisée de l'art et de la science, célébrant la beauté et la complexité du monde vivant. Animaux, plantes et minéraux s'y dévoilent sous le trait délicat du crayon, la légèreté de l'aquarelle et la finesse de la gravure. Ce voyage graphique nous rappelle que dessiner la nature, c’est d’abord apprendre à la regarder, indique les responsables dans un communiqué.

Plusieurs activités

«Natura picta» met en dialogue les œuvres lumineuses de Philippe Marle – planches originales, carnets d'esquisses et compositions inédites – avec les collections historiques du Naturéum. «Le parcours met en évidence l'évolution d'un art de l'observation minutieux, autrefois essentiel à la classification du vivant, et aujourd'hui redécouvert pour sa puissance poétique et sa capacité à relier l'humain à son environnement», notent les responsables.

Des ateliers de dessin naturaliste, des visites commentées et des rencontres avec le peintre-illustrateur, installé près de Besançon en Franche-Comté, complèteront l'exposition.