1/5 Geneva Lux va illuminer la rade jusqu'au 2 février. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le festival de lumières Geneva Lux, qui débute vendredi, va illuminer la rade jusqu'au dimanche 2 février. Pour cette 11e édition, 24 œuvres lumineuses, dont quinze sont présentées pour la première fois au public, sont à découvrir.

Les créations emporteront les spectateurs à travers le monde des mythes et des légendes. Une balade à travers le Jardin Anglais permettra de se laisser surprendre par d’étonnantes créatures articulées et scintillantes, de se perdre dans une forêt magique ou d'observer sur l’eau une version locale du monstre du Loch Ness.

Spectacles et animations

«En complément des œuvres présentées, la programmation a été étoffée avec un plus grand nombre de performances et de déambulations artistiques visibles du jeudi au samedi, renforçant ainsi l’attractivité du festival et l’animation autour de la Rade», a relevé Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève, citée dans un communiqué.

Il y aura ainsi un spectacle alliant lasers et performances en flyboard, une représentation son et lumière projetée sur un écran d'eau, des marionnettes géantes lumineuses, un spectacle de feu et un défilé de lampions. Un final acrobatique et aérien offrira une dernière danse en l’honneur des créatures obscures.

A l'origine, le festival était essentiellement décoratif. Il précédait la période de Noël. Avec le temps, la manifestation a pris une nouvelle dimension, plus artistique et culturelle. Des créations locales mais aussi internationales sont présentées au public.