Frédéric Gisler, procureur au Ministère public valaisan, succédera à Christian Varone comme commandant de la Police cantonale valaisanne dès le 1er janvier 2026.

Frédéric Gisler prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

ATS Agence télégraphique suisse

La Police cantonale valaisanne tient son futur commandant. Frédéric Gisler, actuellement procureur au Ministère public du canton du Valais, succédera dès le 1er janvier 2026 à Christian Varone, qui a fait valoir son droit à la retraite. «Ses qualités humaines, ses compétences managériales, ainsi que son excellente connaissance du monde sécuritaire lui permettront de relever les défis actuels et futurs de la Police cantonale valaisanne», écrit mercredi le canton dans un communiqué.

Le Conseil d'Etat a ainsi nommé l'homme âgé de 52 ans en qualité de nouveau commandant de la Police cantonale, rattachée au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).

Procureur au Ministère public du canton depuis 2013, et remplaçant du premier procureur du Bas-Valais depuis 2018, Frédéric Gisler assume aussi la fonction de coordinateur en matière de violence domestique et de maltraitance infantile et de lutte contre la criminalité organisée, précisent les autorités. Marié et père de quatre enfants, Frédéric Gisler est résident de Vernayaz (VS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.