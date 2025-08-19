Un homme de 30 ans est jugé à Genève pour avoir caché une caméra dans les vestiaires de ses collègues féminines à la Migros de la gare Cornavin. Les faits, qui ont eu lieu entre 2019 et 2021, ont profondément affecté les 37 plaignantes. Le verdict sera rendu mercredi.

Un employé de Migros Cornavin jugé pour avoir filmé ses collègues

Un homme est jugé par le Tribunal de police de Genève pour avoir filmé ses collègues dans les vestiaires de la Migros Cornavin. Photo: KEYSTONE

Le procès d'un homme qui avait caché une caméra dans les vestiaires de ses collègues femmes a eu lieu mardi devant le Tribunal de police de Genève. Les faits se sont produits entre 2019 et le 31 mai 2021, à la Migros de la gare Cornavin.

L'homme âgé de 30 ans, qui avait été licencié après la découverte fortuite de la caméra par une collègue, a toujours reconnu avoir conservé certaines images pour se masturber. Sur les 37 plaignantes, une vingtaine était présente dans la salle d'audience. A l'époque des faits, qui ont débuté au moins en 2019, selon l'acte d'accusation, elles travaillaient toutes pour financer leurs études.

Peur, paranoïa, angoisses, méfiance envers les hommes: les plaignantes ont exprimé les conséquences encore actuelles de la découverte de cette violation répétée de leur intimité. De son côté, le prévenu, qui souffre de voyeurisme, a dit avoir pris conscience de ses actes grâce à une psychothérapie et ne plus considérer les femmes comme de seuls objets de désir. Le verdict sera rendu mercredi.