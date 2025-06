Des bourses Genève agit pour lutter contre la pénurie de personnel éducatif

Genève prend des mesures pour contrer la pénurie de personnel éducatif dans les crèches. Le canton revoit le processus d'admission à l'ESEDE et augmente la rémunération des stages pour former 120 diplômés par an.

Publié: 14:09 heures