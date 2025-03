Le Cinématographe à Lausanne fait face à des agressions répétées depuis mars. Des jeunes ont volé et détérioré du matériel, insulté des bénévoles et déchiré des flyers. Le cinéma alternatif s'inquiète mais reste déterminé face à ces actes.

Le Cinématographe à Lausanne victime de vols et dégradations

Le Cinématographe à Lausanne a été victime de plusieurs déprédations. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le Cinématographe à Lausanne a été victime de déprédations ces dernières semaines. Le cinéma alternatif, basé au casino de Montbenon, annonce que du matériel a été volé et détérioré et que des bénévoles ont été insultés.

Depuis mars, le Cinématographe fait face «à des agressions répétées et ciblées de la part de plusieurs jeunes personnes», écrit-il sur son compte Instagram. Il ajoute que ces jeunes «se rendent dans nos locaux et déchirent les flyers associatifs et promotionnels» mis à disposition du public.

Agressions homophobes?

Contacté par «24 heures», qui révèle l'information, un co-programmateur indique que le cinéma n'a pas porté plainte pour le moment. Selon lui, ces agressions pourraient être liées à la projection du film «Queer», traitant de l'homosexualité. Il précise que ces personnes sont venues quatre fois et ont notamment jeté des prospectus au visage des bénévoles et les ont insultés.

«Dans le contexte actuel de montée du fascisme, il n'est pas étonnant qu'un espace comme le nôtre soit ciblé. Cette violence nous inquiète et nous attriste, mais nous n'allons pas baisser les bras», écrit le Cinématographe.