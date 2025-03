Mobilis et le canton de Vaud proposent à nouveau l'Abo week-end, un abonnement mensuel à prix avantageux pour les transports publics les week-ends. Cette initiative, partie du mouvement 'Je me Mobilis', vise à faciliter l'accès aux loisirs de manière durable.

Forte d’un premier succès en 2022, cette offre, qui s’inscrit dans le cadre du mouvement collectif «Je me Mobilis», fait son retour dans le canton de Vaud. Photo: keystone-sda.ch

L'Abo week-end fait son retour dans le canton de Vaud. Cette offre permettra à la population de voyager en transports publics durant quatre semaines à prix avantageux sur l’ensemble du périmètre Mobilis le week-end et les jours fériés. Avec cet abonnement, la communauté tarifaire vaudoise Mobilis, associée au canton, entend faciliter l’accès aux transports publics pour les activités de loisirs et tendre ainsi vers des déplacements plus durables, écrivent les deux partenaires lundi dans un communiqué.

Dans le cadre du mouvement collectif «Je me Mobilis»

Disponible à la vente du 3 mars au 10 mai 2025, l’Abo Week-end permet de circuler librement en train, bus, métro, funi, dans tout le canton de Vaud en 2e classe pendant un mois. L'offre est valable du vendredi soir 19h00 jusqu’au dernier service du dimanche soir, ainsi que les jours fériés (y compris vendredi saint, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension et lundi de Pentecôte).

Cet abonnement mensuel (quatre week-ends) est vendu au prix de 19 francs pour les personnes détentrices d’un abonnement Mobilis au moment de l’achat et de 39 francs pour les autres. La période de validité s’étend du 7 mars au 9 juin. Forte d’un premier succès en 2022, cette offre s’inscrit dans le cadre du mouvement collectif «Je me Mobilis», initié par la communauté tarifaire vaudoise. Il a pour ambition de rassembler les citoyens autour d’un engagement en faveur des transports publics.