Des restrictions sur la ligne entre Lausanne et Vevey sont annoncées ce vendredi matin. Un dégât à la voie entre Pully et Cully en est à l'origine.

La perturbation devrait durer au moins jusqu'à 13h. Photo: keystone-sda.ch

Marc Strüby

Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience ce vendredi matin sur l'Arc lémanique. D'importantes perturbations sont annoncées sur la ligne entre Lausanne et Vevey, indiquent les CFF. Un dégât à la voie entre la capitale vaudoise et Cully est à l'origine des restrictions. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, précise l'ex-régie fédéral. Les lignes IR90, R1 et R2 sont concernées. La perturbation devrait durer au moins jusqu'à 13h.