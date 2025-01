Une super-Terre comme laboratoire pour tester des hypothèses

Une super-Terre intrigante a été détectée près de notre système solaire. HD 20794 d, oscillant entre la zone habitable et non habitable de son étoile, offre aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les conditions d'habitabilité planétaire.

L'astre HD 20794 se trouve à moins de 20 années-lumière de notre système solaire. Photo: UNIGE/YouTube



Une équipe internationale avec participation genevoise a découvert une super-Terre qui permettra aux astronomes de tester de nouvelles hypothèses dans la quête de la vie dans l’Univers. Particularité de cette exoplanète: elle a une orbite excentrique, de sorte qu’elle se situe tantôt dans et hors de la zone habitable de son étoile.

Alors que désormais quelque 7000 exoplanètes ont été découvertes, les astronomes cherchent celles qui présentent des particularités intéressantes pour tester leurs hypothèses et consolider leurs connaissances, a indiqué mardi l'Université de Genève (UNIGE) dans un communiqué.

C’est le cas de HD 20794 d qui vient d’être détectée par une équipe comprenant des membres du Département d’astronomie de l’UNIGE. Cette planète prometteuse est une super-Terre, une planète tellurique plus grosse que la Terre. Elle s’inscrit dans un système planétaire qui contient deux autres planètes.

Elle tourne autour d’une étoile similaire au Soleil qui se trouve à une distance de seulement 19,7 années-lumière soit, à l’échelle de l’Univers, dans le très proche voisinage de la Terre. Cette proximité la rend plus facile à étudier, ses signaux lumineux étant plus visibles et plus importants.

Orbite elliptique

«HD 20794, autour de laquelle HD 20794 d orbite, n’est pas une étoile comme les autres», explique Xavier Dumusque, de l’UNIGE, co-auteur de l’étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics. «Sa luminosité et sa proximité en font une candidate idéale pour les futurs télescopes dont la mission consistera à observer directement l’atmosphère des exoplanètes», dit-il, cité dans le communiqué.

L’intérêt pour la planète HD 20794 d tient à sa position dans la zone habitable de son étoile, zone qui délimite l’endroit où l’eau liquide peut exister, l’une des conditions nécessaires pour le développement de la vie telle que nous la connaissons. Au lieu de suivre une orbite relativement circulaire, comme la Terre ou Mars, HD 20794 d suit une trajectoire elliptique. La planète se trouve ainsi à la limite intérieure de la zone habitable lorsqu’elle est la plus proche de son étoile et en dehors lorsqu’elle est la plus éloignée de l'étoile.

Cette configuration est particulièrement intéressante pour les astronomes, car elle permet d’ajuster les modèles théoriques et de tester leur compréhension de la notion d’habitabilité d’une planète. S’il y a de l’eau sur HD 20794 d, elle passerait de l’état de glace à l’état liquide au cours de la révolution de la planète autour de l’étoile. La détection de cette super-Terre n’a pas été facile et le processus a été itératif. L’équipe a dû analyser plus de vingt ans de données provenant d’instruments de premier plan, souligne encore l'UNIGE.