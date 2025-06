Drame à Neuchâtel: un jeune Français de 26 ans s'est noyé dans le lac, à la baie de l'Evole. Retrouvé inanimé par ses amis, il est décédé malgré les efforts des secours. Une enquête a été ouverte et un soutien psychologique offert aux témoins.

La Baie de l'Evole, à l'ouest de Neuchâtel, a vu les secours réanimer un jeune noyé. Il est malheureusement décédé à l'hôpital. Photo: Capture d'écran/Google Maps

Léo Michoud Journaliste Blick

Le lac de Neuchâtel a fait un mort par noyade. Ce mardi 17 juin vers 17h20, un jeune homme de 26 ans se baignait avec un groupe d'amis à la baie de l'Evole, à côté du bâtiment TransN en ville de Neuchâtel. «A un moment donné, ce jeune homme a disparu de la surface de l’eau, ses amis s’apercevant de son absence se sont alors mis à sa recherche», relate la police cantonale dans un communiqué.

Il n'a fallu que quelques minutes pour le retrouver, inanimé à 4 ou 5 mètres au fond de l'eau. Les premiers soins reçus par ses camarades d'études et d'autres personnes n'ont pas suffi. «Pris en charge par une ambulance et une équipe du SMUR, il a été transporté inconscient à l’hôpital Pourtalès, communiquent les forces de l'ordre. Malgré les efforts des équipes médicales, il est malheureusement décédé durant la nuit.»

De passage à Neuchâtel pour les études

Il s'agit d'un ressortissant français, domicilié en France et de passage à Neuchâtel avec un groupe d'étudiants. Les gendarmes ont interrogé les personnes présentes au bord de l'eau. La procureure de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes et les circonstances de cette noyade.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour accompagner les membres du groupe, évidemment choqués par le drame. Au total, trois patrouilles de la police cantonale sont intervenues dans la baie de l'Evole, ainsi qu'une ambulance et un médecin.