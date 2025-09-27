Malgré la neige et le froid, 10'000 personnes ont assisté à la désalpe de Planfayon, dans le canton de Fribourg. 21 troupeaux et 1150 animaux décorés ont défilé dans une ambiance festive, saluée par le comité.

Des milliers de personnes bravent la neige pour la désalpe

Des milliers de personnes bravent la neige pour la désalpe

Malgré le froid, 10'000 personnes ont fêté la désalpe, avec 21 troupeaux et 1150 animaux décorés dans une ambiance joyeuse. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La traditionnelle désalpe s'est déroulée ce samedi à Planfayon (FR). En raison de la date tardive et des intempéries, cette 19e édition s'est déroulée sur fond de sommets enneigés.

En dépit du temps, quelque 10'000 personnes sont venues assister au défilé des 21 troupeaux et de leurs bergers dans la cité de la Haute-Singine. Environ 1150 animaux – vaches, chevaux, chèvres, moutons et alpagas – portant des couronnes de fleurs et de feuillages ont ainsi regagné leurs quartiers d'hiver.

Dans son communiqué, le comité d'organisation se déclare très satisfait: «La désalpe 2025 a montré à quel point cette coutume est ancrée dans la région. L'interaction entre les hommes, les animaux, la musique et la gastronomie a rendu cette expérience inoubliable.» Les organisateurs donnent rendez-vous au public le 26 septembre 2026 pour la prochaine édition, qui marquera aussi le 20e anniversaire de la désalpe de Planfayon.