Un avocat des familles veut porter plainte au civil contre la Commune de Crans-Montana

L'avocat genevois Romain Jordan représente plus de vingt familles de victimes. Selon la SRF, il entend désormais déposer une action en responsabilité civile contre la Commune de Crans-Montana.

«Nous avons déjà entamé les démarches pour engager une action en responsabilité civile contre l'Etat. Nous préparerons une plainte au civil et évaluerons le montant des dommages en temps voulu», a confirmé Jordan lors d'une interview télévisée.

Il suppose que la Commune devra prendre en charge une grande partie des coûts engendrés par l'incendie du bar. Pour lui, la responsabilité de la Commune est indéniable.

Mais quel est le montant du coût? «Le total des frais et dommages s’élèvera à plusieurs centaines de millions de francs suisses», a déclaré à SRF Martin Hablützel, avocat spécialisé en responsabilité civile et en droit des assurances. Il a notamment cité les frais médicaux et de réadaptation, les coûts liés aux soins infirmiers et à l’aide à domicile, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral.