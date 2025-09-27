Le socialiste Martin Staub élu à la présidence de l'ACG

Martin Staub, conseiller administratif de Vernier, a été élu président de l'Association des communes genevoises. Il succède à Karin Bruchez et vise à améliorer les relations avec le canton, notamment sur la question de la péréquation intercantonale.

Martin Staub a été élu président de l'Association des communes genevoises. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller administratif de Vernier Martin Staub a été élu à la présidence de l'Association des communes genevoises (ACG) lors de son assemblée générale, qui a eu lieu samedi à Cologny. Le socialiste succède à Karin Bruchez, ancienne maire d'Hermance, qui a été la première magistrate hors parti à accéder à cette fonction.

Martin Staub a affirmé sa volonté de renouer les liens avec l’exécutif cantonal afin de rétablir des relations constructives entre les communes et le canton, a indiqué l'ACG dans un communiqué. Parmi les défis qui attendent le nouveau président, faire entendre la voix des communes en particulier sur la révision de la répartition du coût de la péréquation intercantonale.

Absence de dialogue avec le Conseil d'Etat

En effet, dans le cadre du projet de budget 2026, le Conseil d'Etat veut faire passer les communes à la caisse. Il demande que les communes s'acquittent de 20% de la facture, soit une somme de 108,6 millions. Un projet de loi en ce sens a été déposé au Grand Conseil. Il doit être débattu avant la fin de l'année.

Lors de cette assemblée générale, la présidente sortante Karine Bruchez a présenté le bilan de ses deux années de mandat. Elle a souligné l’intensification des activités menées par l’ACG et par les entités publiques qui lui sont rattachées, tout en regrettant l’absence de dialogue avec le Conseil d’Etat.