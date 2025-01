Quatre blessés dans une série d'accidents sur les routes à Fribourg

Chaos sur les routes fribourgeoises! Quatre personnes ont été blessées dans plusieurs accidents dus au verglas. Deux collisions frontales à Wallenried et un véhicule de police impliqué à Blessens.

1/5 Une première collision frontale a eu lieu à Wallenried. Photo: Police cantonale de Fribourg

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre personnes ont été blessées mardi soir lors de plusieurs accidents de la circulation dans le canton de Fribourg. La chaussée verglacée a notamment été l'une des causes des accidents, a indiqué mercredi la police cantonale fribourgeoise.

Deux accidents de la route ont eu lieu au même endroit à Blessens. Une automobiliste de 28 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée devenue verglacée et a terminé sa course dans le talus. Un véhicule d'intervention de la police cantonale dépêché sur place a dérapé au même endroit et est entré en collision avec le véhicule accidenté. Personne n'a été blessé.

Deux collisions frontales

A Wallenried, deux collisions frontales ont eu lieu en l'espace de peu de temps sur la route cantonale. Une automobiliste de 38 ans s'est déportée sur l'autre voie et est entrée en collision avec une voiture arrivant en sens inverse, conduite par une femme de 63 ans. Les deux conductrices ont été blessées.

Peu après, une voiture conduite par un automobiliste de 46 ans s'est déporté sur la voie opposée et est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse. Les deux automobilistes ont été transportés à l'hôpital.