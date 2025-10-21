La Cinémathèque suisse a un nouveau directeur

Vinzenz Hediger, professeur en études cinématographiques de 56 ans, devient le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse à partir du 1er janvier 2026. Il succède à Frédéric Maire et dirigera l'institution sur ses trois sites à Lausanne, Penthaz et Zurich.

Le cinéma Capitole lors des portes ouvertes de la Cinémathèque suisse ce samedi 24 février 2024 à Lausanne. Photo: KEYSTONE

Vinzenz Hediger est le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse. Ce professeur en études cinématographiques, âgé de 56 ans, succédera à Frédéric Maire à partir du 1er janvier 2026.

Né en Suisse, critique de cinéma au début de sa carrière, Vinzenz Hediger a enseigné dans plusieurs universités européennes et aux Etats-Unis. Il a également dirigé d’importants projets de recherche interdisciplinaires consacrés au cinéma et aux archives, a communiqué le Conseil de fondation de la Cinémathèque suisse mardi.

Auteur de nombreux ouvrages et articles, Vinzenz Hediger occupe actuellement le poste de professeur en études cinématographiques à la Goethe Universität Frankfurt am Main. Son parcours allie «excellence académique, expérience institutionnelle et engagement en faveur des archives audiovisuelles, faisant de lui un interlocuteur privilégié des communautés scientifiques, culturelles et professionnelles», relève l'institution.

Cinquième directeur de la Cinémathèque suisse, Vinzenz Hediger aura pour mission de conduire l’institution dans une nouvelle phase de développement, entre rayonnement public, préservation des collections et gestion stratégique. Ce quadrilingue – il parle allemand, anglais, français et italien – travaillera sur les trois sites de Lausanne, Penthaz et Zurich.

Plus de dix millions d'objets

Son prédécesseur Frédéric Maire avait dirigé l'institution de novembre 2009 à fin septembre 2025. Il avait notamment piloté la construction du Centre de recherche et d'archives de Penthaz (VD), ouvert en 2019, la numérisation de l'archivage, ainsi que de la rénovation du cinéma historique Le Capitole à Lausanne.

Basée dans le canton de Vaud et à Zurich, la Cinémathèque suisse a pour mission de conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique, national et international. Elle propose également des projections à Lausanne, au cinéma Capitole, dans des festivals et des salles associées, accorde des prêts pour des expositions et collabore avec le monde académique et de l’édition.

Fondée en 1948, elle abrite une collection de plus de dix millions d’objets, l’une des plus importantes au monde consacrée au septième art.