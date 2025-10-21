DE
FR

Dès le 1er janvier
La Cinémathèque suisse a un nouveau directeur

Vinzenz Hediger, professeur en études cinématographiques de 56 ans, devient le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse à partir du 1er janvier 2026. Il succède à Frédéric Maire et dirigera l'institution sur ses trois sites à Lausanne, Penthaz et Zurich.
Publié: 11:41 heures
Partager
Écouter
Le cinéma Capitole lors des portes ouvertes de la Cinémathèque suisse ce samedi 24 février 2024 à Lausanne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vinzenz Hediger est le nouveau directeur de la Cinémathèque suisse. Ce professeur en études cinématographiques, âgé de 56 ans, succédera à Frédéric Maire à partir du 1er janvier 2026. 

A lire aussi
Alain Tanner à l'honneur à la Cinémathèque suisse
Du 1er mars au 29 avril
Alain Tanner sera à l'honneur à la Cinémathèque suisse
Frédéric Maire quittera son poste à la tête de la Cinémathèque suisse après 14 ans
«Un nouvel élan»
Frédéric Maire quittera son poste à la tête de la Cinémathèque suisse après 14 ans

Né en Suisse, critique de cinéma au début de sa carrière, Vinzenz Hediger a enseigné dans plusieurs universités européennes et aux Etats-Unis. Il a également dirigé d’importants projets de recherche interdisciplinaires consacrés au cinéma et aux archives, a communiqué le Conseil de fondation de la Cinémathèque suisse mardi.

Auteur de nombreux ouvrages et articles, Vinzenz Hediger occupe actuellement le poste de professeur en études cinématographiques à la Goethe Universität Frankfurt am Main. Son parcours allie «excellence académique, expérience institutionnelle et engagement en faveur des archives audiovisuelles, faisant de lui un interlocuteur privilégié des communautés scientifiques, culturelles et professionnelles», relève l'institution.

Cinquième directeur de la Cinémathèque suisse, Vinzenz Hediger aura pour mission de conduire l’institution dans une nouvelle phase de développement, entre rayonnement public, préservation des collections et gestion stratégique. Ce quadrilingue – il parle allemand, anglais, français et italien – travaillera sur les trois sites de Lausanne, Penthaz et Zurich.

Plus de dix millions d'objets

Son prédécesseur Frédéric Maire avait dirigé l'institution de novembre 2009 à fin septembre 2025. Il avait notamment piloté la construction du Centre de recherche et d'archives de Penthaz (VD), ouvert en 2019, la numérisation de l'archivage, ainsi que de la rénovation du cinéma historique Le Capitole à Lausanne.

Basée dans le canton de Vaud et à Zurich, la Cinémathèque suisse a pour mission de conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique, national et international. Elle propose également des projections à Lausanne, au cinéma Capitole, dans des festivals et des salles associées, accorde des prêts pour des expositions et collabore avec le monde académique et de l’édition.

Fondée en 1948, elle abrite une collection de plus de dix millions d’objets, l’une des plus importantes au monde consacrée au septième art.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus