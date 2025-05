En raison d'une panne de wagon de chantier, les travaux à Palézieux sont prolongés jusqu’au lundi 19 mai à midi. Photo: keystone-sda.ch

Benjamin Meier

Les CFF annoncent que les travaux de ce week-end à Palezieux ne pourront pas se terminer comme prévu demain lundi 19 mai à 5h30, mais seulement à 8h. En cause: la panne d'un wagon de chantier. Les trains continueront donc à circuler sur une seule voie sur la ligne du Plateau (entre Lausanne et Berne).

Dans le détail, les trains IC1 sont supprimés entre Fribourg et Lausanne, les trains S41 sont supprimés entre Puidoux et Romont, les trains R9 sont supprimés entre Lausanne et Palézieux et les trains S40 effectueront des arrêts exceptionnels à Bossière, Moreillon et Oron. Des bus de remplacement circuleront entre Puidoux et Palézieux.

Les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne avant chaque voyage sur www.cff.ch. ou l’APP CFF.