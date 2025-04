La circulation des trains a été suspendue entre Montreux et Villeneuve mercredi après-midi. La perturbation a été levée vers 17h.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Brig a été interrompu entre Villeneuve et Montreux

«Incident lié à une cause externe»

La situation devrait durer au moins jusqu'à 17h00. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

Sur la ligne CFF ligne Lausanne-Brig, le trafic a été suspendu entre Montreux et Villeneuve en raison «d'un incident lié à une cause externe», ont expliqué les CFF ce mercredi 30 avril, ce qui a engendré des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Vers 17h, la perturbation a été levée, selon le site de l'ex-régie fédérale.