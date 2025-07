Le trafic CFF est restreint sur la ligne Lausanne-Fribourg

Les voyageurs entre Fribourg et Lausanne font face à des perturbations importantes ce mardi. Les CFF signalent des suppressions et retards sur les lignes IC1, R7, S40 et S41.

Patience pour les pendulaires ce mardi matin. Le trafic est fortement perturbé entre Lausanne et Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Etienne Daman Journaliste Blick

La ligne ferroviaire Fribourg-Lausanne connait des perturbations ce mardi matin, indiquent les CFF sur leur site. Un dégât à la voie entre Palézieux et Puidoux affecte le trafic et la circulation des trains. Les lignes IC1, R7, S40 et S41 sont concernées. Les CFF annoncent que des suppressions et des retards sont à prévoir. La restriction devrait durer jusqu'à 12h au moins.