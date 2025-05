1/2 Plusieurs quartiers de Chavornay (VD) et des villages du Nord-Vaudois voisins n'ont plus accès à Swisscom depuis mercredi. Photo: Chavornay

Léo Michoud Journaliste Blick

Les utilisateurs de Swisscom à Chavornay (VD) sont en galère depuis ce mercredi 14 mai. Une panne discontinue est en cours sur le réseau de l'opérateur depuis hier après-midi. Par intermittence, il n'y a ni réseau sur les natels, plus de téléphone fixe, ni même de Wifi.

«C'est très embêtant», témoigne une habitante de Chavornay. Plusieurs de ses voisins n'ont pas pu passer ou recevoir un seul coup de fil. «Hier après-midi, c'était le monstre cirque à la Coop. Les caisses automatiques étaient toutes en panne et on ne pouvait payer qu'en cash.»

«Actuellement à Chavornay, Internet, blue TV et la téléphonie fixe sont interrompus sur certains raccordements», peut-on lire sur la page de Swisscom dédiée aux dérangements. Une bonne partie de la commune vaudoise, dont le centre et ses commerces, est concernée. Et le problème s'étend jusque dans les villages voisins: Bavois, Suchy et Essert-Pittet.

Des câbles touchés sur un chantier

Pour ce qui est de la raison, les rumeurs locales menaient du côté du chantier de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay, en cours de modernisation. Et à raison: «Suite aux travaux de forage du côté de Chavornay, des câbles de fibre optique ont été touchés», confirme Sébastien Racine, adjoint à la directrice de la communication pour la compagnie régionale du Nord Vaudois Travys.

«C'est Homer Simpson qui s'est endormi sur le chantier», rigole l'habitante du village nord-vaudois. Sébastien Racine, lui, assure que «les équipes de Travys et de l'opérateur téléphonique travaillent d'arrache-pied, nuit et jour, pour rétablir la situation». Swisscom prévoit la fin de la perturbation pour le 16 mai à midi. «A partir de demain, tout devrait être réglé», espère le chef de projet de Travys.

Pas de cash, pas de problème

Du côté des autorités communales, le municipal en charge de l'informatique, Guillaume Abetel, assure qu'il va chercher à se renseigner auprès de Swisscom. «C'est ennuyeux, mais ce n'est pas une panne totale, dédramatise l'élu local. La ligne Orbe-Chavornay, c'est un chantier d'ampleur qui doit faciliter les transports dans la région. On peut bien se permettre d'avoir quelques fritures intermittentes sur la ligne.»

En attendant, même retirer de l'argent à la BCV est rendu difficile. «Bon, je vais vider les tirelires de mes filles et tout ira bien», relativise elle aussi l'habitante.