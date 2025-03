En pleine nuit, la police valaisanne a lancé une recherche pour retrouver des cambrioleurs d'un hôtel de Verbier. Photo: police cantonale valaisanne

Léo Michoud Journaliste Blick

Il était passé 3h du matin, ce mercredi 12 mars, quand le veilleur de nuit d'un hôtel de Verbier (VS) a surpris des inconnus qui fouillaient la réception. «Ces derniers l’ont frappé puis attaché, communique cet après-midi la police cantonale valaisanne. Ils ont emporté un coffre-fort avant de quitter les lieux.»

Les forces de l'ordre évoquent un «brigandage» et assurent que la victime a pu se libérer et lancer l'alerte. Les auteurs sont toujours en fuite, et recherchés. Un important dispositif policier a été mis en place et les investigations sont en cours. Le Ministère Public a ouvert une instruction.