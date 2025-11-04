Au menu de ce mardi 4 novembre: les bières genevoises pas vraiment locales, les crèches en main des grandes chaînes, la polémique autour d'un vin valaisan, le nouveau visage du climat suisse et pour finir la grève des maçons romands.

La célèbre bière «genevoise» Calvinus est brassée à Appenzell. L'ABIG dénonce un étiquetage trompeur. Photo: IG/@brasserie_calvinus

Nouvelle journée, nouvelles actus. Ce mardi 4 novembre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des infos suisses qui vont compter. Prêts? C'est parti!

1 Les bières «genevoises» brassées ailleurs

A Genève, plusieurs bières dites locales ne le sont qu’en apparence, rapporte «Le Temps». La Calvinus est brassée à Appenzell, et La Meltingpote (La Jonx et la Plainpal) l'est à Puidoux dans les cuves du Dr. Gab's (VD). L’Association des brasseries indépendantes genevoises (ABIG) dénonce un étiquetage trompeur et a saisi le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton (SCAV), rappelant que la loi interdit toute indication de provenance erronée. Des précédents judiciaires («Saas das Bier», «Lözerner Bier») ont confirmé que de telles pratiques pouvaient, selon le Tribunal Fédéral, induire en erreur. Le chimiste cantonal rappelle qu'une bière dite genevoise doit être brassée à Genève. Face à ces tensions, la Ville privilégie l’incitation plutôt que la sanction. L’affaire avait rebondi à la Fête de la musique, où des fûts estampillés Appenzell accompagnaient des bières présentées comme «brassées à Genève».

2 Les grandes chaînes s’emparent des crèches suisses

En Suisse, de plus en plus de crèches sont désormais gérées par de grandes chaînes. Selon les titres CH Media, les cinq plus grands groupes de Suisse exploitent aujourd’hui près de 270 établissements, soit environ trois fois plus qu’il y a dix ans. A elle seule, la chaîne Globegarden a ouvert une dizaine de nouvelles structures depuis la mi-2024. La coopérative des entreprises ZFV a, elle aussi, triplé son offre de crèches en dix ans, principalement par le biais de rachats. De nombreux petits exploitants cherchent des solutions viables, le fardeau administratif et économique s’étant considérablement alourdi ces dernières années. «ZFV reçoit de plus en plus de demandes de crèches indépendantes souhaitant être reprises», précise Alexandra Hochuli, co-directrice de Kimi Krippen, fililale de la Coopérative. Autre défi majeur: le nombre restreint d’enfants. En 2024, la Suisse comptait 421'651 enfants âgés de 0 à 4 ans, soit 4% de moins qu’en 2021.

3 Une dôle du Valais vendue moins de 3 francs: la polémique enfle

Après le pain à 1 franc, Aldi récidive avec une dôle du Valais AOC vendue 2,99 francs la bouteille, soit la moitié du prix habituel. L’enseigne précise au «Nouvelliste» que la baisse est entièrement prise en charge par elle, sans incidence sur la cave Rouvinez, productrice du vin, ni sur la qualité du produit. L’opération, limitée à une semaine, vise à attirer les clients et libérer de la place pour les nouveaux millésimes. Si l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV) admet la légalité de la démarche, son président Yvan Aymon s’inquiète de l’usage du logo Swiss Wine et de l’impact sur la crédibilité de l’AOC. Il plaide pour un système différenciant mieux la qualité des vins, via une double appellation AOP/IGP.

4 Moins de neige, plus de pluie: le nouveau visage du climat suisse

MétéoSuisse et l'EPFZ présentent de nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse, à la lumière des derniers développements montrant que le pays fait face à un climat de plus en plus sec et chaud, à un enneigement en baisse et à des précipitations plus intenses. Ces scénarios climatiques serviront de base à la stratégie du Conseil fédéral «pour l’adaptation au changement climatique». La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente au point de presse à Berne.

5 Grève XXL des maçons à Lausanne

La grève des maçons se poursuit mardi en Suisse romande. Après plusieurs manifestations décentralisées lundi, ils se retrouvent à Lausanne pour un rassemblement romand. La manifestation, qui va traverser la ville d'Ouchy à la Riponne, sera précédée de plusieurs prises de parole. A commencer par celles du président de l'Union syndicale suisse (USS), Pierre-Yves Maillard, et de la présidente d'Unia, Vania Alleva. Ce n'est pas la première fois que Lausanne sera le théâtre d'un tel défilé: durant l'autonome 2022, lors des négociations pour la précédente convention nationale, entre 6000 et 7000 maçons romands avaient manifesté dans la capitale vaudoise.