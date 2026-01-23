Après les députés, toutes les députées du Grand Conseil vaudois seront auditionnées comme témoins par le Ministère public. Cinquante élues ou ex-élues seront entendues le 26 février à Renens dans l’enquête sur des fuites liées au bouclier fiscal.

Les députées vaudoises à leur tour auditionnées sur le bouclier fiscal

Les députées vaudoises à leur tour auditionnées sur le bouclier fiscal

ATS Agence télégraphique suisse

Après les élus masculins, l'ensemble des députées du Grand Conseil vaudois seront aussi auditionnées comme témoins par le Ministère public. L'enquête porte sur des fuites dans la presse au sujet du bouclier fiscal.

Cinquante députées ou anciennes députées qui étaient en fonction lors de la présentation du rapport Paychère, en août dernier, seront entendues jeudi 26 février au Ministère public central à Renens, indique vendredi le Parquet. Ces auditions font suite à une dénonciation du Conseil d'Etat pour violation du secret de fonction.

Dénonciation pénale

Pour mémoire, le gouvernement vaudois avait présenté le 26 août dernier devant les médias les conclusions du rapport de l'expert indépendant François Paychère, qu'il avait mandaté dans le but de faire la lumière sur l'utilisation du bouclier fiscal dans le canton de Vaud entre 2009 et 2021. Mais quelques jours auparavant, un article du «Temps» faisait déjà des révélations, citant des membres du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat avait alors adressé une dénonciation pénale au procureur général Eric Kaltenrieder pour violation du secret de fonction. Motif invoqué: des informations dévoilées dans cet article étaient couvertes par ledit secret. Les cent députés masculins ont déjà été entendus par le Ministère public en octobre dernier. Au tour désormais de leurs collègues féminines.

«Après avoir recueilli les témoignages des députés masculins, le procureur général Eric Kaltenrieder a décidé d'étendre les auditions à l'ensemble des élues du Grand Conseil», conclut la note à la presse envoyée par le Ministère public. Ce dernier précise qu'à ce stade, il ne fera aucun autre commentaire.