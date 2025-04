Le projet de parc éolien à Bourg-Saint-Pierre (VS) pourrait se retrouver devant le Tribunal fédéral. Les opposants, déboutés par la Cour de droit civil valaisanne, envisagent un recours contre ce projet de sept éoliennes près du col du Grand-Saint-Bernard.

Le projet de parc éolien de la combe de Barasson, à Bourg-Saint-Pierre (VS), pourrait se jouer devant le Tribunal fédéral. Déboutés par la Cour de droit civil du canton du Valais, les opposants sont en pleine réflexion.

«Nous réfléchissons à recourir ou non auprès du Tribunal fédéral. Nous n'avons encore pris aucune décision», ont indiqué mercredi les opposants à Keystone-ATS, revenant sur une information du «Nouvelliste».

Recours admis partiellement

Le parc doit comporter sept éoliennes d’une hauteur de 122 mètres au maximum (180 mètres avec les pales) pour un rendement de 20,16 GWh, ce qui représente la consommation en énergie de 4500 ménages.

BirdLife Suisse, Helvetia Nostra, la Fondation pour la protection et l’aménagement du territoire et le WWF s'opposent au projet prévu à proximité du col du Grand-Saint-Bernard depuis 2016. En 2019, le recours de ces quatre associations avait été levé par le Conseil d'Etat. En 2020, le Tribunal cantonal avait admis, de manière partielle, le recours et renvoyé le dossier au gouvernement en demandant un complément d’enquête, ce qui a été réalisé.

Oiseaux rares

En novembre 2023, le Conseil d’Etat a homologué le plan d'aménagement de détail (PAD) Combe de Barasson, avec un droit de recours possible pour les quatre opposants. Droit de recours qui a donc été utilisé, bloquant l’avancement du projet. Enfin, le mois dernier, la Cour cantonale de droit public a débouté les opposants.

Selon les quatre associations, la réalisation d’un parc éolien dans la combe de Barasson menacerait des oiseaux rares, à savoir l’aigle royal, le lagopède alpin, le crave à bec rouge et le gypaète barbu, dont un couple niche sur territoire italien à 4 km du futur parc éolien.

Problème: le plus grand oiseau des Alpes ne nichait pas à proximité immédiate du site (moins de 5 km) au moment du lancement du projet, ce qui aurait, en principe, empêché la réalisation du parc, selon le concept énergétique éolienne de la Confédération.