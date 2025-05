La police du canton de Genève lance un avis de disparition. Selon elle, Arthur P. n'est plus rentré à son domicile depuis le 27 avril 2025 et ne répond plus à son téléphone.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

La police genevoise signale la disparition d'Arthur P.*, introuvable depuis le 27 avril 2025 et injoignable par téléphone. Né en Suisse le 14 décembre 1998, il s'agit d'un homme métisse, d'1m78 et de corpulence moyenne. Ses cheveux sont longs et bruns, il a les yeux foncés et plusieurs tatouages. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un pantalon noir, un manteau vert jusqu'au genou et des boots noires.

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève (022 427 75 10) ou de se rendre au poste de police le plus proche.

*Nom anonymisé