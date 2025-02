L'Hôpital fribourgeois (HFR) a lancé une initiative «novatrice et ludique» afin de permettre à ses plus jeunes patients de pouvoir rallier le bloc opératoire en toute sérénité.

1:30 Fribourg: Mini-Rolba à l'HFR

ATS Agence télégraphique suisse

L'Hôpital fribourgeois (HFR) veut apaiser le stress des jeunes patients avant une opération: les enfants pourront dorénavant sillonner les couloirs jusqu'au bloc opératoire au volant de «mini-Rolba» aux couleurs du HC Fribourg-Gottéron.

Ces petits véhicules électriques ressemblant à des surfaceuses à glace de type «Rolba» ont pour but de réduire l'anxiété des jeunes patients avant une opération, a expliqué vendredi l'HFR. L'initiative «novatrice et ludique» permet de transformer un «moment souvent stressant en une expérience plus agréable», précise le communiqué.

Le club de hockey fribourgeois a offert deux petites voitures électriques décorées aux couleurs de Fribourg-Gottéron aux services d’anesthésiologie et de pédiatrie de l'HFR. Limitée à 4 km/h, les véhicules équipés d'un volant, de pédales et d'un klaxon sont adaptés aux enfants âgés de 3 à 8 ans jusqu'à un poids de 25 kilos.