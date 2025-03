Des ouvriers descendent un micro-tunnelier de 14 tonnes dans le chantier du Quai de la Poste ce lundi, 10 mars 2025 a Genève. Photo: KEYSTONE

La machine de quatorze tonnes a été descendue par grue dans un puits de dix mètres de profondeur lundi, au cours d'une opération aussi spectaculaire que délicate. La galerie souterraine qui sera creusée par le microtunnelier reliera, à terme, le Rhône au quartier de Plainpalais. Elle accueillera un de ces réseaux thermiques structurants que les SIG ont pour mission de développer à Genève dans les années qui viennent.

Environ cent kilomètres de galeries permettant de faire passer ces conduites thermiques pour le chaud et pour le froid doivent être construits. Le microtunnelier sera utilisé pour creuser une dizaine de kilomètres. Pour le reste, il faudra éventrer les routes. Ces chantiers, au coeur du tissu urbain, sont complexes. Il y a les problèmes de mobilité à gérer, les exigences des Transports publics genevois (TPG) à prendre en compte, les vibrations à surveiller, le voisinage à rassurer, sans oublier les défis techniques.

Chauffer ou rafraîchir les bâtiments

Même le niveau du lac Léman est un facteur que les ingénieurs doivent intégrer dans leur équation. Pour les travaux dans le quartier des banques, une cavité est en construction dans le Rhône. Elle constituera l'une des embouchures du réseau thermique.

Or, il s'est avéré, après simulation, que la forme de cette cellule pouvait avoir une influence sur le Léman, situé en amont. Une structure peu profilée face aux eaux du Rhône aurait entraîné une augmentation d'un centimètre du niveau du lac, notent les SIG. Le microtunnelier descendu à dix mètres sous terre lundi est capable d'avancer de six mètres par jour. Son défaut est qu'il lui est impossible de faire marche arrière. Coincé, il devra être récupéré avec une grue par une fouille creusée à sa verticale.

Les réseaux thermiques structurants, dont le déploiement a été voté à Genève en 2022, sont une solution pour chauffer et rafraîchir des bâtiments. Ils utilisent l'eau du Léman et du Rhône ou la chaleur issue de la valorisation des déchets et de la biomasse.