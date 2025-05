Arrêtés en fin de journée Deux ados multiplient les brigandages et les agressions à St-Maurice

Agression au marteau, brigandages sous la menace d'un couteau et vols à l'étalage: deux mineurs valaisans se sont défoulés sur St-Maurice et ses commerces mardi. La police cantonale valaisanne et la police de Monthey ont finalement arrêté les jeunes de 16 et 17 ans.